Коронавирус подтвержден у сотрудника "Орскнефтеоргсинтеза"

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Еще два случая коронавирусной инфекции подтверждены в Оренбургской области, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального Минздрава в субботу.

Собеседник агентства уточнил, что заболел сотрудник ПАО "Орскнефтеоргсинтез".

В пресс-службе правительства региона уточнили, что еще один случай коронавируса - у взрослого сына пациента, который утром в субботу умер от COVID-19. "Анализы на коронавирус мамы сотрудника оренбургского предприятия еще уточняются", - сказал собеседник агентства.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщал в своем инстаграме, что тест-система показала предварительный положительный результат на коронавирус у жителя Орска, который прилетел из Мексики.

"В Орске - вопиющий случай! Человек прилетел из Мексики и неделю ходил на работу. Мы ждем результатов из сертифицированной лаборатории "Вектор"", - сообщал глава Оренбургской области.

Позднее ПАО "Орскнефтеоргсинтез" сообщало, что наличие коронавирусной инфекции подозревается у одного из сотрудников. "На заводе, на всякий случай, выявлен круг лиц, с которыми данный сотрудник контактировал в процессе работы, у всех этих людей также взяты пробы для проведения анализа, и они направлены на карантин", - сообщало ПАО.

Ранее коронавирус был подтвержден у четырех человек в Оренбуржье: вернувшегося из зарубежной поездки 57-летнего жителя Бузулука, а также контактировавшего с ним ребенка. Также COVID-19 подтвержден у двоих взрослых 67 и 40 лет, которые также вернулись из-за границы. Утром 28 марта первый пациент с COVID-19 умер в больнице.

Годовая мощность "Орскнефтеоргсинтеза" составляет 6 млн тонн нефтепродуктов, производит бензин, дизельное топливо, авиакеросин, битум, мазут. Завод входит в ПФГ "Сафмар".