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ФСБ задержала группу оружейников, делавших боевое оружие из гражданского

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность группы, переделывавшей гражданское оружие в боевое, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Там уточнили, что в составе группы были жители Карачаево-Черкесии и Ставропольского края. Прекращена работа двух подпольных мастерских. Также были проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в отношении покупателей оружия.

По данным спецслужбы, из незаконного оборота изъяты три пистолета-пулемета ("ППШ", "Кедр"), девять пистолетов и револьверов ("ПМ", "ТТ", "CZ", "Наган"), четыре охотничьих карабина и винтовки ("СКС", "Сайга", "СВД", "Вепрь"), свыше 20 килограмм пороха, более 400 патронов различного калибра, основные части оружия (стволы, барабаны, УСМ).

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