Власти Чечни ввели ограничения на передвижения внутри республики

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Въезд в Грозный, передвижение жителей Чечни ограничиваются решением руководства республики из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19, сообщил в субботу председатель чеченского парламента Магомед Даудов.

"Жители Чеченской Республики ни в коем случае не должны выезжать за пределы мест своего постоянного проживания", - сказал Даудов. По его словам, решение уже вступило в силу. Продлится ограничение на въезд в город "в зависимости от ситуации".

Исключения делаются для жителей города, работников организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, работников организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, работников органов власти и правоохранительных органов. Кроме того, ограничение не распространяется на работников СМИ.

"Правоохранительные органы будут осуществлять жесткий контроль за соблюдением гражданами вышеперечисленных предписаний. Нарушители будут наказываться по всей строгости закона", - сказал спикер парламента Чечни.

Ранее глава республики Рамзан Кадыров сообщал о трех подтвержденных случаях заражения COVID-19 в Чечне, более 800 человек находятся на карантине. В республике приостановлена работа развлекательных центров и ресторанов, полиция и дружины предупреждают граждан о важности самоизоляции.