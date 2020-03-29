В Чечне отменили пятничную молитву из-за коронавируса

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Муфтий Чеченской Республики Салах-Хаджи Межиев принял решение отменить в мечетях республики пятничную молитву из-за распространения коронавируса.

"В рамках принятых в Чечне мер противодействия распространению коронавируса необходимо в пятницу не проводить пятничную молитву, на которую собираются десятки тысячи человек", - заявил Межиев в воскресенье.

Муфтий также призвал жителей республики ограничивать присутствие людей на похоронах, оставить на церемониях только близких родственников.

В настоящий момент в Чечне подтверждено заражение коронавирусом у девяти человек. В тяжёлом состоянии находится женщина в возрасте 83 лет, приехавшая из Москвы. Накануне в рамках борьбы с вирусом был ограничен взъезд в республику и город Грозный, до этого грозненский аэропорт перестал принимать рейсы из Москвы.