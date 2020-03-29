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Мишустин сформировал президиум правительства России

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о формировании президиума правительства РФ.

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, в президиум вошли: председатель кабинета Мишустин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер - глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, заместители премьер-министра Юрий Борисов, Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко и вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трунев.

Из министров в новый состав президиума включены: глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, глава Минфина Антон Силуанов, глава МЧС Евгений Зиничев, глава МВД Владимир Колокольцев.

Кроме того, в президиум включены: министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, министр юстиции Константин Чуйченко, глава Минтруда Антон Котяков, министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Президиум правительства создается в российском кабинете министров не впервые. Согласно законодательству, он призван решать оперативные вопросы и собираться по мере необходимости в том случае, когда созыв правительства в полном составе на заседании не требуется.

Согласно законодательству, правительство вправе отменить любое решение президиума.

Президиум правительства действовал в период, когда пост премьера занимал Владимир Путин (2008-2012 годы). Затем он был воссоздан в правительстве Дмитрия Медведева, однако собирался крайне редко.

Альтернативой заседаниям президиума правительства при Медведеве стали его совещания с вице-премьерами по понедельникам.

Мишустин, занявший пост главы правительства в середине января текущего года, до настоящего времени также проводил в начале недели совещание с вице-премьерами.

Михаил Мишустин

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