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Что произошло за день: воскресенье, 29 марта

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Москве с 30 марта введут режим самоизоляции для всех жителей. Покидать дом можно будет только для того, чтобы получить экстренную медпомощь, дойти до ближайших магазина или аптеки, доехать до работы, если есть такое обязательство, а также выгулять домашнее животное не дальше 100 м от дома и выбросить мусор. Также вводятся спецпропуска и система контроля за соблюдением режима. Въезд в Москву и выезд из нее не ограничивается. В Подмосковье также вводится режим самоизоляции.

- Общее число заболевших коронавирусом в России достигло 1534. За сутки было выявлено 270 новых случаев заболевания, из них 197 пришлись на Москву, еще 27 - на Подмосковье. Число погибших от осложнений достигло девяти: в Москве скончался 90-летний мужчина с хроническими заболеваниями, в Пскове - мужчина с сопутствующей патологией легких. В столичном оперштабе рассказали, что 40% пациентов с COVID-19, находящихся в Москве на искусственной вентиляции легких, моложе 40 лет.

- Михаил Мишустин сформировал президиум правительства РФ. В его состав вошли вице-премьеры и некоторые министры, включая главу Минобороны РФ Сергея Шойгу, главу МИД Сергея Лаврова и министра финансов Антона Силуанова. Президиум создается для решения оперативных вопросов в тех случаях, когда не требуется проводить заседание правительства в полном составе.

- Патриарх Кирилл в связи с коронавирусом попросил верующих молиться дома, а не в храмах. Он подчеркнул, что всегда призывал приходить в храмы, несмотря на препятствия. "Я этому призыву посвятил всю свою жизнь, и надеюсь, вы понимаете, как трудно мне сегодня сказать: воздержитесь от посещения храмов", -- сказал патриарх.

- Умер бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в последний год он тяжело болел. Горбунов покинул пост председателя Мосгоризбиркома 16 марта.

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