В Пскове умер пациент с коронавирусом

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.

Там отметили, что мужчина скончался несколько часов назад. Он не выезжал за границу и заразился от другого больного коронавирусом. У пациента были тяжелые сопутствующие патологии в легких.

Остальные пациенты находятся в состоянии удовлетворительном или средней тяжести. На данный момент в регионе проведены 1204 исследования, госпитализированы 24 человека, с подозрением на коронавирус - четверо, подтвержденных случаев - пять.

Новость дополняется