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На антарктической станции "Восток" зафиксирован 40-летний температурный минимум марта

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Самая низкая минимальная температура для марта за почти 40 лет установлена в районе антарктической станции "Восток", расположенной в Восточной Антарктиде, сообщает НИИ Арктики и Антарктики.

"В последние время на станции установилась крайне низкая температура воздуха. На прошедшей неделе была зафиксирована самая низкая минимальная температура для марта с 1982 года, которая составила минус 75,3 градуса", - говорится в отчете за период с 19 по 26 марта.

Средняя температура за эту неделю на станции составила минус 68,5 градусов, в самые теплые часы воздух прогревался до минус 59 градусов.

Антарктическая станция "Восток" является единственной научной внутриконтинентальной станцией России. Она была основана в 1957 г. в рамках Советской Антарктической экспедиции на поверхности ледникового плато Восточной Антарктиды на высоте 3488 м. над уровнем моря. Средняя годовая температура воздуха на станции достигает отметки -55,4 градуса Цельсия. 21 июля 1983 года на станции "Восток" была зарегистрирована самая низкая температура воздуха на планете - минус 89,2 градуса.

Антарктика Восток

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