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Начальник отдела СИЗО в Петербурге задержан за получение 10 млн рублей взяток

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге начальник оперативного отдела ФКУ СИЗО-6 "Горелово" стал фигурантом дела о получении взяток от подследственных, сообщила в понедельник пресс-служба СК РФ.

Как полагает следствие, подозреваемый с июля 2018 года регулярно получал взятки от представителей содержащихся под стражей. Деньги давались за улучшение условий нахождения в следственном изоляторе. Общая сумма полученных вознаграждений превышает 10 млн рублей.

Фигурант был задержан накануне при получении очередной взятки в размере 400 тыс. рублей.

В настоящее время проводятся обыски, в том числе в СИЗО-6, изымаются предметы и документы, представляющие интерес для следствия.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения, добавили в СКР.

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