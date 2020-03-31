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Волонтеры на Камчатке открыли "горячую линию" для пожилых во время самоизоляции

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - На Камчатке заработал телефон "горячей линии" для пожилых людей, которым нужна помощь в условиях домашнего карантина, сообщила агентству "Интерфакс" главный специалист Агентства по делам молодежи края Полина Данилина.

"По телефону 8-902-463-19-20 ежедневно, включая выходные, свои заявки могут делать жители Камчатки старше 60 лет и инвалиды, которые находятся в домашней изоляции из-за карантина по коронавирусу", - сказала Данилина.

По ее словам, бытовые просьбы выполняют волонтеры-медики, волонтеры местной некоммерческой организации "Ресурсный центр добровольчества", активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта, присоединившиеся к ним неравнодушные жители края.

По просьбам пожилых людей они покупают им лекарства, продукты, выносят мусор.

"Перед тем, как отправиться к пожилому человеку, добровольцы проходят медобследование, получают подробный инструктаж. Так, волонтерам запрещено входить в квартиры к подопечным, обниматься с ними ", - отметила Данилина.

Как сообщалось, 30 марта на совещании с полпредами президента в федеральных округах Владимир Путин подчеркнул необходимость обеспечить пожилым людям поддержку, медицинскую помощь и контроль состояния здоровья, доставку продуктов, лекарств и других необходимых вещей.

"У них должна быть обязательно возможность оперативно обратиться за помощью, рассказать о своих проблемах", - сказал президент.

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