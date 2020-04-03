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Минтруд пообещал работающим гражданам старше 65 лет больничный до 19 апреля

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Работающие граждане старше 65 лет, которые не имеют возможность перейти на удаленку, смогут получить листок нетрудоспособности сроком с 6 до 19 апреля, сообщили в Минтруда России. Ранее ведомство рекомендовало перевести таких трудящихся на дистанционную работу из дома.

Пандемия коронавируса

Право на больничный получат те, кто выберет режим самоизоляции. Листок нетрудоспособности им оформят сроком с 6 по 19 апреля, причем никакие документы заполнять не потребуется. Оплата больничного придет гражданам напрямую из средств Фонда социального страхования (ФСС).

"Работодатель должен будет перевести граждан из группы риска на удаленную работу с выплатой полной заработной платы или передать в Фонд социального страхования данные для оформления пособия по временной нетрудоспособности", - уточнили в министерстве.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности для граждан пожилого возраста будет проходить по общим правилам. При стаже более восьми лет, разъясняют в пресс-службе, дни нетрудоспособности оплачиваются в 100% размере. За базу берется среднемесячный заработок, но не более максимально возможного размера пособия (средний максимальный размер - 69 тыс. 961,65 рублей в месяц).

Выплата пособий будет осуществляться ФСС России единовременно за весь указанный период в течение семи календарных дней со дня формирования электронного листка нетрудоспособности.

Ранее Минтруд совместно с ФСС реализовали механизм дистанционного назначения пособия по временной нетрудоспособности для вернувшихся из-за рубежа граждан и тех, кто проживает совместно с ними. Для этого достаточно заполнить специальную форму на сайте ФСС и приложить фото загранпаспорта с отметками о пересечени

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
ФСС Минтруда

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