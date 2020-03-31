Граждане РФ, которые не могут вернуться на родину, получат материальную поддержку

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделит из федерального бюджета деньги для поддержки россиян, не имеющих возможности вернуться на родину и испытывающих финансовые трудности.

"Минфину России обеспечить выделение МИДу России бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020 год для поддержки граждан России, не имеющих возможности вернуться в РФ, нуждающихся в материальном содействии и не располагающих жильем в стране пребывания", - говорится в поручениях премьер-министра РФ Михаила Мишустина по итогам заседания президиума координационного рсовета по борьбе с коронавирусом.

МИД России поручено обеспечить таким гражданам РФ предоставление материальной поддержки.