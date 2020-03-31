Совет Федерации одобрил закон о праве правительства объявлять режим ЧС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон, который расширяет полномочия правительства, в том числе наделяет его правом введения режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ.

Законодательная инициатива (№931192-7) вносит поправки в отдельные законы по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Документ был внесен правительством РФ в Госдуму 26 марта. В пояснительных документах указано, что закон направлен на урегулирование отношений, возникающих из-за необходимости экстренно реагировать на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции.

Правительству предоставлено право вводить режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ либо на ее части, устанавливать обязательные для исполнения правила поведения при введении режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

В этой связи правительство также получает возможность координировать единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС, перечень причин возникновения данной ситуации дополнен "распространением заболевания, представляющего опасность для окружающих".

Ограничение торговли лекарствами

Кроме того, принятый закон разрешает в случае ЧС или "возникновении угрозы заболевания, представляющего опасность для окружающих" ограничивать оптовую и розничную торговлю лекарствами по составленному им же списку сроком не более чем на 90 дней.

Также правительство получает право регулировать обращение с особо важными препаратами и устанавливать особый порядок регистрации и обращения лекарств и медизделий, которые предназначены для применения в условиях военных действий, ЧС и предупреждения ЧС, профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Помимо этого, кабинет министров наделяется правом в 2020 году осуществлять госзакупки у единственного поставщика, а также вносить изменения в сроки исполнения контракта и его цены в случае, если при его исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.

Мораторий на банкротства

Кроме того, правительство сможет "в исключительных случаях" вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

Мораторий будет вводиться актом правительства, в котором должны быть "указаны отдельные виды экономической деятельности, предусмотренные Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, а также отдельные категории лиц и (или) перечень лиц", на которые будет распространяться мораторий, говорится в документе.

Срок действия запрета на подачу заявлений о банкротстве будет определять правительство, оно сможет его продлевать, если не отпадут обстоятельства, послужившие основанием для его введения.