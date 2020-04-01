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Два первых случая заражения коронавирусом выявлены в Северной Осетии

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Противочумный центр Роспотребнадзора в Москве подтвердил заражение новым коронавирусом двух жителей Северной Осетии, сообщается на сайте правительства республики Северная Осетия в среду.

"В Северной Осетии выявлены два первых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инфицированные изолированы в соответствии со всеми инструкциями и находятся под постоянным присмотром врачей. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Все, кто контактировал с больными, также находятся под медицинским наблюдением.

Ранее глава республики Вячеслав Битаров объявил о введении режима самоизоляции на территории региона.

"В республике вводится режим самоизоляции. Никто без крайней необходимости не должен покидать свои дома. Правоохранительные органы будут строго следить за соблюдением этого режима гражданами", - сказал Битаров.

По данным Роспотребнадзора республики Северная Осетия, на момент 31 марта 2020 года под медицинским наблюдением в республике оставались 499 жителя республики, прибывшие в Северную Осетию из зарубежных стран.

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