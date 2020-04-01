Набиуллина даст пресс-конференцию о текущей ситуации в экономике

Еженедельные пресс-конференции - это кардинальное изменение коммуникационной политики ЦБ

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Банк России пообещал провести онлайн серию еженедельных пресс-конференций о текущией ситуации и мерах по стабилизации экономики. Первую председатель ЦБ Эльвира Набиуллина проведет в пятницу, 3 апреля, в 15:00.

Она расскажет, как ЦБ видит нынешнюю ситуацию, что уже сделал и что планирует сделать, чтобы снизить влияние пандемии коронавируса и волатильности на финансовых рынках на финансовый сектор, экономику и граждан.

Еженедельные пресс-конференции - это кардинальное изменение коммуникационной политики регулятора. Публичные выступления председателя Центробанка еще в эпоху Сергея Игнатьева стали строго "дозированными" и привязанными к конкретным событиям, как правило, ежегодным.

Набиуллина появляется на публике и отвечает на вопросы журналистов чаще: четыре пресс-конференции по итогам "опорных" заседаний совета директоров по денежно-кредитной политике, несколько крупных форумов в год и посещения Госдумы. Однако в сумме таких мероприятий набиралось лишь около десятка в год.

ЦБ отступил от четкого графика пресс-конференций в марте, проведя онлайн-брифинг председателя по итогам заседания совета директоров по ставке, хотя оно и не было опорным. Банк России тогда отметил, что считает важным подробно осветить вопросы как денежно-кредитной политики, так и принимаемых стабилизационных мер в условиях быстрого изменения ситуации на финансовом рынке и влияния на экономику распространения коронавируса.