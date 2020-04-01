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Камчатка и Хабаровск не провели ни одного тестирования на коронавирус

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова обратила внимание глав Камчатского и Хабаровского краев на деятельность региональных систем здравоохранения, сообщает пресс-служба полпредства в ДФО.

"Камчатский край при наличии шести приборов тестирования и возможности проводить 600 исследований в сутки не произвел и не запросил у Роспотребнадзора ни одну тест-систему. Хабаровский край при наличии 12 систем не провел ни одного исследования", - сказала Попова на заседании Совета ДФО в среду в Москве под председательством вице-премьера - полпреда президента Юрия Трутнева. Ее слова приводятся в сообщении пресс-службы полпредства ДФО.

Глава Роспотребнадзора также отметила необходимость более активного вовлечения мощностей здравоохранения для увеличения объемов тестирования.

Исследованием на выявление коронавирусной инфекции занимаются все лаборатории Роспотребнадзора, расположенные на территории Дальнего Востока.

Центральным пунктом на Дальнем Востоке является ФБУН Хабаровский НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора. В настоящее время в свободном доступе у территориальных подразделений Роспотребнадзора находится более 40,7 тысяч тест-систем. Они поставляются в регионы бесплатно, уточнила Попова.

Роспотребнадзор Камчатский край Хабаровский край

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