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Госдеп США сообщил о сокращении ядерного арсенала России на 100 боеголовок

Госдеп США сообщил о сокращении ядерного арсенала России на 100 боеголовок
Фото: Reuters

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Россия в период с сентября 2019 по март 2020 года сократила количество боеголовок в арсенале ядерных вооружений на 100 единиц - до 1326 единиц, сообщает госдеп США.

США, в свою очередь, сократили число боеголовок на три единицы - до 1373 единиц.

Число развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ) Россия снизила на 28 единиц - до 485 единиц, США - на 13 единиц, до 655 единиц.

У США, как и в сентябре, осталось 800 развернутых и неразвернутых ТБ, пусковых установок МБР и БРПЛ, у России их число снизилось на 3 единицы - до 754 единиц.

Госдеп публикует статистику по ядерному арсеналу России и США несколько раз в год в рамках обмена данными, предусмотренного договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

Срок действия российско-американского договора об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 истекает в феврале 2021 года. Из Москвы неоднократно звучали призывы к Вашингтону как можно скорее начать предметные переговоры о продлении ДСНВ. Однако американская сторона медлит с ответом и выступает с инициативой подключить к договору Китай.

Договор СНВ-3 предусматривает реальные, проверяемые и необратимые сокращения стратегических наступательных вооружений.

Согласно ему у сторон должно быть не больше 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), развернутых баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и развернутых тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 800 развернутых и неразвернутых ТБ, пусковых установок МБР и БРПЛ, а также 1550 боезарядов на развернутых МБР, БРПЛ и ТБ.

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