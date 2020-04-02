В Нижнем Новгороде разработали "жидкие" перчатки для защиты рук от вирусов

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Гель для длительной защиты рук от вирусов и бактерий разработан на базе инжинирингового центра Нижегородского государственного университета имени Лобачевского (ННГУ), сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе вуза в четверг.

"После нанесения на кожу и высыхания гель обеспечивает длительную защиту от бактерий и вирусов - действует до восьми часов или до смывания водой. На коже формируется защитная пленка из модифицированного хитозана - природного полимера, который комплексно связан с коллоидным серебром", - сказал собеседник агентства.

В разработке принимали участие сотрудники кафедры высокомолекулярных соединений и коллоидной химии химфака ННГУ и Нижегородского института травматологии и ортопедии.

Представитель ННГУ отметил, что антибактериальные и противовирусные свойства "жидким" перчаткам дают частицы коллоидного серебра.

"Коллоидное серебро обладает антибактериальным действием, как на грамотрицательные, так и на грамположительные бактерии, а также противовирусным действием. Антибактериальные свойства широко доказаны множеством международных испытаний, противовирусная активность изучена на вирусе иммунодефицита человека, вирусе гепатита В, вирусе простого герпеса, респираторно-синцитиальном вирусе и вирусе обезьяньей оспы", - добавил сотрудник пресс-службы.

Представитель ННГУ подчеркнул, что металлы в противовирусной терапии являются перспективным направлением, так как "могут атаковать широкий спектр целей в вирусе, а значит, существует более низкая возможность развития резистентности по сравнению с обычной противовирусной терапией".