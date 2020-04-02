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Средствами маткапитала можно будет распоряжаться в электронном виде

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволяет получателям материнского капитала распоряжаться средствами в электронном виде.

Документом вносятся изменения в ряд нормативных правовых актов, связанных с получением и использованием маткапитала. В частности, сокращается срок рассмотрения заявлений о распоряжении средствами маткапитала с 30 до 10 рабочих дней, а также с 10 до 5 рабочих дней сокращаются сроки перечисления этих средств.

Кроме того, изменения обеспечивают возможность направления таких средств на строительство (реконструкцию) жилого дома на садовом земельном участке, а также возможность получения государственной услуги по распоряжению средствами материнского капитала в электронном виде.

В постановлении, опубликованном на сайте правительства РФ, отмечается, что "лицо, получившее сертификат, может обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда РФ посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" путем подачи заявления в электронной форме".

Михаил Мишустин

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