Частным лабораториям предоставят возможность тестировать на коронавирус

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Для составления реестра лабораторий частной формы собственности, планирующих исследования на COVID-19, открыта онлайн форма для внесения данных о возможности проведения таких исследований, сообщает в пятницу сайт Роспотребнадзора.

"При принятии решения о внесении данных в реестр необходимо учесть, что исследования могут проводить только лаборатории, имеющие разрешение на работу с III-IV группой патогенности, а также персонал, прошедший инструктаж и давший согласие на работу с микроорганизмами II группы патогенности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что исследования на COVID-19 в лабораториях частной формы собственности допускается проводить только лицам, не имеющих признаков инфекционного заболевания и не находящихся в прямом контакте с больным новой коронавирусной инфекцией.