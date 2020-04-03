Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:04Заразились
на 02.04В России 3 548+771В мире 932 605+75 118

Частным лабораториям предоставят возможность тестировать на коронавирус

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Для составления реестра лабораторий частной формы собственности, планирующих исследования на COVID-19, открыта онлайн форма для внесения данных о возможности проведения таких исследований, сообщает в пятницу сайт Роспотребнадзора.

Хроника коронавируса. Апрель.

"При принятии решения о внесении данных в реестр необходимо учесть, что исследования могут проводить только лаборатории, имеющие разрешение на работу с III-IV группой патогенности, а также персонал, прошедший инструктаж и давший согласие на работу с микроорганизмами II группы патогенности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что исследования на COVID-19 в лабораториях частной формы собственности допускается проводить только лицам, не имеющих признаков инфекционного заболевания и не находящихся в прямом контакте с больным новой коронавирусной инфекцией.

Роспотребнадзор

Новости

Роспотребнадзор дал 12 советов по дезинфекции дома на время пандемии COVID-19

Роспотребнадзор дал 12 советов по дезинфекции дома на время пандемии COVID-19

Минприроды попросило выделить 30 млрд для предотвращения мусорного коллапса

В Чечне вводится комендантский час из-за коронавируса

В Чечне вводится комендантский час из-за коронавируса

Губернатор Камчатки Илюхин заявил об уходе в отставку

Задержанным генералам МВД вменяется злоупотребление полномочиями

ФСБ предложила убрать из интернета данные о международных поездках руководства

ФСБ предложила убрать из интернета данные о международных поездках руководства

РПЦ допустила проведение пасхальных служб без прихожан

В России впервые за 23 года изменили список животных в Красной книге

В России впервые за 23 года изменили список животных в Красной книге

Минтруд допустил, что при нехватке денег в Пенсионном фонде их возьмут в ФНБ

Что произошло за день: четверг, 2 апреля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');