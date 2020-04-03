Ставший советником Рогозина экс-глава "Сухого" покинул правление ОАК

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Бывший гендиректор компании "Сухой" Игорь Озар покинул правление Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), говорится в сообщении компании.

"Досрочно прекратить по предложению генерального директора ПАО "ОАК" полномочия члена правления Озара Игоря Яковлевича", - говорится в сообщении Центра раскрытия корпоративной информации по итогам заседания совета директоров ОАК.

Как сообщал "Интерфакс", в начале февраля Озар покинул пост гендиректора "Сухого". Он возглавлял компанию с 2011 года, а с 2015 года входил в состав правления ОАК.

28 марта гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что Озар стал советником главы госкорпорации.

С 7 февраля главой компании "Сухой" по совместительству стал гендиректор корпорации "МиГ" Илья Тарасенко, под руководством которого обе фирмы-производители боевой авиации будут объединены.