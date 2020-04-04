Что случилось этой ночью: суббота, 4 апреля

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан. Россияне за границей смогут за выходные заполнить специальную форму для возвращения. В понедельник объявят порядок возвращения граждан России из других стран.

– Саудовская Аравия назвала условия сокращения добычи нефти. В нем должны участвовать США. Объемы сокращения добычи пока не определены.

– МСП получат отсрочку по страховым взносам. Заявление об отсрочке можно подать до 1 декабря. На такие условия могут претендовать компании из отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса.

– В российской армии нет заразившихся коронавирусом. Почти пять тысяч военнослужащих прошли тест на вирус. В военных госпиталях развернули специальные отделения.

– Трамп объяснил, почему не желает носить медицинскую маску. Он описал трудности рабочего процесса в маске. Президент США не исключил, что изменит свое решение.