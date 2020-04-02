Председатель парламента Ирана заразился коронавирусом
Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Председатель меджлиса (парламента Ирана) Али Лариджани заразился коронавирусом COVID-19, сообщили в четверг иранским журналистам в парламентском отделе связей с общественностью.
Никаких деталей о состоянии здоровья Лариджани не сообщается. Отмечается лишь, что он помещен в карантин.
На данный момент председатель парламента Ирана стал самым высокопоставленным представителем иранских властей, заразившихся коронавирусом.
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