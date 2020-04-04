Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:15Заразились
на 03.04В России 4 149+601В мире 1 095 917+82 760

15 тысяч добровольцев привлекут для оказания адресной помощи пожилым людям

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделило из резервного фонда 242,3 млн руб. для всероссийского общественного движения добровольцев "Волонтеры-медики" на организацию помощи гражданам в условиях распространения коронавируса.

"Планируется, что во всех субъектах Российской Федерации будут работать оперативные штабы помощи гражданам, в их работе будут задействованы 15 тысяч добровольцев, 200 тысячам граждан старше 60 лет будут оказаны услуги по профилактике новой коронавирусной инфекции, адресной помощи на дому, в том числе по закупке продуктов, лекарств и других товаров первой необходимости", - говорится в справке к распоряжению премьера РФ Михаила Мишустина, которое опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, средства на финансирование деятельности "Волонтеров-медиков" получит Росмолодежь. Ей также поручено проконтролировать целевое и эффективное использование выделенных средств и представить доклад до 1 февраля 2021 года.

Михаил Мишустин

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 4 апреля

Более двух тысяч граждан России захотели вернуться домой из США

В российской армии нет заразившихся коронавирусом

В российской армии нет заразившихся коронавирусом

Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан

Президент РФ подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент РФ подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Двух генералов МВД арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями

Что произошло за день: пятница, 3 апреля

Путин заявил о готовности России к договоренностям в рамках ОПЕК+

Путин заявил о готовности России к договоренностям в рамках ОПЕК+

Думская комиссия по ОПК попросила ЦБ снизить ключевую ставку на 1-1,5 п.п

Онлайн-продажи на АЗС кратно выросли из-за коронавируса

Онлайн-продажи на АЗС кратно выросли из-за коронавируса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');