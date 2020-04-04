15 тысяч добровольцев привлекут для оказания адресной помощи пожилым людям

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделило из резервного фонда 242,3 млн руб. для всероссийского общественного движения добровольцев "Волонтеры-медики" на организацию помощи гражданам в условиях распространения коронавируса.

"Планируется, что во всех субъектах Российской Федерации будут работать оперативные штабы помощи гражданам, в их работе будут задействованы 15 тысяч добровольцев, 200 тысячам граждан старше 60 лет будут оказаны услуги по профилактике новой коронавирусной инфекции, адресной помощи на дому, в том числе по закупке продуктов, лекарств и других товаров первой необходимости", - говорится в справке к распоряжению премьера РФ Михаила Мишустина, которое опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, средства на финансирование деятельности "Волонтеров-медиков" получит Росмолодежь. Ей также поручено проконтролировать целевое и эффективное использование выделенных средств и представить доклад до 1 февраля 2021 года.