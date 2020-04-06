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В Совфеде предложили финансировать летний отдых попавших в трудную ситуацию детей

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре планирует обратиться к правительству с инициативой включить финансирование летнего отдыха детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в федеральный бюджет на следующий год, сообщает в понедельник газета "Известия".

"У нашего комитета есть предложение по бюджету на 2021 год, с которым будем выступать во время этой весенней сессии. Необходимо вернуть статью расходов по финансированию летнего отдыха детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Уже больше четырех лет этой статьи расходов нет в бюджете. В нашем комитете инициативу все поддержали. И мы будем на этом настаивать", - заявила изданию член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Елена Грешнякова.

По словам сенатора, на данный момент проект все еще прорабатывается, говорится в статье.

Согласно федеральному законодательству, ответственность за организацию и обеспечение отдыха детей лежит на региональных властях, напомнил в беседе с газетой член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин. Однако в действующей Конституции РФ говорится, что федеральный центр и субъекты совместно предоставляют социальную защиту.

"Уже несколько лет все финансирование производится из региональных, муниципальных источников, а также за счет средств предприятий. Лишь отдельные направления оплачиваются из федерального бюджета - это молодежные и подростковые лидерские смены, смены для одаренных детей и для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока - "Таланты Арктики". Это неправильно, здесь должна быть общая, субсидиарная ответственность и регионов, и Российской Федерации", - приводит издание слова Шатохина.

В Совете Федерации неоднократно поднимали этот вопрос, но, как сообщил сенатор, он пока не решен.

"Необходимо вернуться к практике 2016 года, когда из федерального бюджета софинансировались региональные расходы на оздоровление детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, - на это уходило около 4,6 млрд рублей. Либо следует снова (как это было с 2009 по 2016 год) выделять средства из федерального бюджета на софинансирование в целом всех оздоровительных программ регионов", - отметил Шатохин.

По имеющимся у газеты данным, проект уже поддержали в Общественной палате.

Правительство и министерство финансов РФ не смогли предоставить газете оперативный ответ по данному вопросу, пишут "Известия".

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