"Вкусвилл" предложил формат магазинов, в которых корзину товаров соберет персонал

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Вкусвилл" начал тестировать новый формат магазинов - "Вкусвилл Киоск".

Об открытии "киоска" на месте одного из магазинов "Вкусвилл" в Москве компания оповестила часть покупателей. Им предлагается составлять список покупок дома или при входе в магазин. Корзину покупок собирает команда магазина.

В пресс-службе ритейлера "Интерфаксу" сообщили, что "Вкусвилл Киоск" - это пилотный проект. Сейчас таких точек семь.

В рамках пилота ритейлер планирует перевести в формат киосков несколько десятков магазинов в разных частях Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

"Мы сейчас активно ищем максимально безопасные форматы магазинов в текущей ситуации. Считаем, что такой формат киоска безопаснее для покупателей и сотрудников", - отметил он.

Решение о возвращении магазинов к прежнему режиму работы будет приниматься по ситуации.