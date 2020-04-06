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"Вкусвилл" предложил формат магазинов, в которых корзину товаров соберет персонал

"Вкусвилл" предложил формат магазинов, в которых корзину товаров соберет персонал
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Вкусвилл" начал тестировать новый формат магазинов - "Вкусвилл Киоск".

Об открытии "киоска" на месте одного из магазинов "Вкусвилл" в Москве компания оповестила часть покупателей. Им предлагается составлять список покупок дома или при входе в магазин. Корзину покупок собирает команда магазина.

В пресс-службе ритейлера "Интерфаксу" сообщили, что "Вкусвилл Киоск" - это пилотный проект. Сейчас таких точек семь.

В рамках пилота ритейлер планирует перевести в формат киосков несколько десятков магазинов в разных частях Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

"Мы сейчас активно ищем максимально безопасные форматы магазинов в текущей ситуации. Считаем, что такой формат киоска безопаснее для покупателей и сотрудников", - отметил он.

Решение о возвращении магазинов к прежнему режиму работы будет приниматься по ситуации.

"Вкусвилл" объединяет более 1,4 тыс. магазинов. Среди других форматов компании - сеть микромаркетов "Вкусвилл" и магазины "Вкусвилл Айс", специализирующиеся на замороженных продуктах и готовых блюдах.

Выручка "Вкусвилла" по итогам прошлого года составила $1,3 млрд.

Компания появилась в 2012 году, когда основатель сети магазинов молочной продукции "Избенка" Андрей Кривенко решил расширить формат - как ассортимент, так и площади. В новых магазинах, которые позиционировались как "супермаркеты натуральных продуктов", стали продаваться продукты немолочных категорий. С 2014 года Кривенко сконцентрировался на развитии "Вкусвилла".

Вкусвилл

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