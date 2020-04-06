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В РФ создали броневик "Тигр" для безопасного передвижения во время пандемии

В РФ создали броневик "Тигр" для безопасного передвижения во время пандемии
Автомобиль многоцелевого назначения "Тигр-М". Архивное фото.
Фото: Военно-промышленная компания

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Военно-промышленная компания" разработала новую модификацию спецавтомобиля "Тигр" со специальными фильтрами, позволяющими безопасно передвигаться в местах с опасной эпидемиологической или биологической обстановкой, сообщил производитель в понедельник.

Как отмечается в сообщении, бронированный автомобиль оснащен фильтро-вентиляционной установкой. "Это обеспечивает возможность работы экипажу в зонах с высокой концентрацией в воздухе ядовитых химических веществ или в зонах с опасной эпидемиологической или биологической обстановкой. Такая модификация СБМ "Тигр" делает эту машину самым безопасным транспортным средством в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19", - заявляют в ВПК.

"Тигр" - семейство российских специальных автомобилей, выпускаемых как в гражданском, так и в военном исполнении, в том числе бронированном. Машины могут оснащаться боевыми модулями. Такой автомобиль, в частности, был представлен ВПК на форуме "Армия-2016". Созданы также праворульный вариант и броневик в VIP-исполнении.

ВПК Тигр коронавирус

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