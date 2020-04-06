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"Роснефть" в понедельник не вышла на торги нефтепродуктами в Петербурге

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - "Роснефть" в понедельник не вышла на торги нефтепродуктами на Санкт-Петербургской международной товарго-сырьевой бирже (СПбМТСБ), сообщили "Интерфаксу" несколько источников на топливном рынке.

По их словам, перед началом торгов по внутренней торговой системе СПбМТСБ разослала сообщение о том, что "Роснефть" сегодня торговать не будет "по техническим причинам".

Источник в отрасли сообщил, что произошел сбой торговой системы компании. По его словам, "Роснефть" уже завтра может возобновить торги на СПбМТСБ.

По словам одного из собеседников агентства, в начале торгов "было некое замешательство из-за ситуации с "Роснефтью", но потом на биржу вышла "Белорусская нефтяная компания" и своим предложением закрыла выпавшие объемы "Роснефти".

Другой собеседник отмечает, что "один день отсутствия "Роснефти" на бирже в ситуации невероятного падения спроса на нефтепродукты на фоне коронавируса особо рынок не впечатлил".

"Вот если это продлится дольше, хотя бы несколько дней - тогда можно будет оценивать. Но другие российские крупные производители в текущей ситуации на рынке способны закрыть любые объемы", - считает он.

СПбМТСБ и "Роснефть" не комментируют ситуацию.

Роснефть СПбМТСБ Петербург Белорусская нефтяная компания

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