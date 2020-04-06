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Минсельхоз разрешил табачным фабрикам возобновить работу

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ направил региональным властям разъяснения, касающиеся работы подведомственных ему отраслей в период с 4 по 30 апреля: табачные фабрики могут возобновить производство.

ЭкономикаРоссийские фабрики табачного концерна Philip Morris возобновили работуРоссийские фабрики табачного концерна Philip Morris возобновили работуЧитать подробнее

Как следует из соответствующего письма главы ведомства Дмитрия Патрушева, предприятия, которые производят табачную продукцию и сырье, входят в перечень организаций, на которые действие указа о нерабочих днях не распространяется.

Ранее лидеры российского табачного рынка - концерны Japan Tobacco International, Philip Morris International и British American Tobacco - объявили о временной остановке работы своих фабрик в России в связи с объявленной ранее президентом первой нерабочей неделей (с 28 марта по 5 апреля).

В понедельник, 6 апреля, вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний PMI в России Сергей Слипченко сообщил "Интерфаксу", что обе российские площадки компании возобновили работу.

Минсельхоз Дмитрий Патрушев

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