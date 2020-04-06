Минсельхоз разрешил табачным фабрикам возобновить работу

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ направил региональным властям разъяснения, касающиеся работы подведомственных ему отраслей в период с 4 по 30 апреля: табачные фабрики могут возобновить производство.

Как следует из соответствующего письма главы ведомства Дмитрия Патрушева, предприятия, которые производят табачную продукцию и сырье, входят в перечень организаций, на которые действие указа о нерабочих днях не распространяется.

Ранее лидеры российского табачного рынка - концерны Japan Tobacco International, Philip Morris International и British American Tobacco - объявили о временной остановке работы своих фабрик в России в связи с объявленной ранее президентом первой нерабочей неделей (с 28 марта по 5 апреля).

В понедельник, 6 апреля, вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний PMI в России Сергей Слипченко сообщил "Интерфаксу", что обе российские площадки компании возобновили работу.