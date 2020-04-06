Российский космонавт с орбиты сыграет в шахматы с гроссмейстером на Земле

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Шахматная партия между космонавтом Анатолием Иванишиным на Международной космической станции и гроссмейстером международного класса на Земле состоится в 2020 году, сообщает "Роскосмос".

Госкорпорация объявила сбор заявок на участие в открытом корпоративном интернет-турнире по шахматам. Он пройдет совместно с Федерацией шахмат России, Московским музеем космонавтики и приурочен к юбилею 50-летия шахматной партии "Космос - Земля", которая состоялась 9 июня 1970 года.

"Победители отборочного тура получат памятные призы от организаторов и возможность участия в шахматном матче "Космос - Земля" между космонавтом Роскосмоса Анатолием Иванишиным и международным гроссмейстером", - говорится в сообщении.

Отборочный тур пройдет 18 апреля в двух категориях: дети до 18 лет и взрослые.

"Космос - Земля" - это первая в истории шахматная партия, сыгранной с участием советских космонавтов Андрияна Николаева и Виталия Севастьянова на околоземной орбите, а также Виктора Горбатко, Валерия Быковского и Николая Каманина - на Земле. Партия игралась в день отдыха экипажа и продолжалась шесть часов (за это время космический корабль "Союз-9" совершил четыре витка вокруг Земли). Связь осуществлялась по радио, обмен ходами происходил при прохождении корабля над территорией СССР.