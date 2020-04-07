В РФ пресекли крупный канал сбыта поддельных денег высокого качества

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Полиция обезвредила организацию фальшивомонетчиков, успевших в Нижнем Новгороде напечатать и запустить в оборот около 1 млрд рублей, пишет газета "Коммерсантъ". Купюры номиналом 5 тысяч, 2 тысячи и 1 тысяча рублей были очень высокого качества, в магазинах далеко не каждый детектор мог выявить подделку.

Преступная группа существовала около года и за это время успела провернуть более 3 тыс. сделок по сбыту поддельных денег. В настоящее время все задержанные участники преступной схемы арестованы.

Весной этого года полиция установила организаторов подпольного бизнеса и производителей фальшивых денег. Ими оказались трое жителей Нижегородской области Олег Ефимов, Иван Аферов и Андрей Скворцов. У них изъяли два комплекта печатного оборудования для производства фальшивых денег очень высокого качества, цветные лазерные принтеры, ноутбуки, ламинатор, макеты купюр, нити для вклеивания в купюры и заготовки изображений гербов.

В 2019 году полиция Татарстана, где были обнаружены первые поддельные деньги, возбудила дело по части 3 статьи 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). На днях фальшивомонетчикам предъявили более тяжкое обвинение - организация преступного сообщества или участие в нем (часть 1 и ч. 2 статьи 210 УК РФ). Уголовное дело планируется передать в следственный департамент МВД.

Все участники организации были законспирированы и общались только через периодически блокируемые Роскомнадзором "зеркала" сайта Hydra, на который заходили через браузер Tor. Таким образом, было невозможно определить IP-адреса. Друг друга подельники знали только заочно по никам.

Сотрудники ГУЭБиПК, их коллеги из Татарстана и других региональных подразделений смогли выйти на организаторов подпольного бизнеса через нескольких рядовых сбытчиков. После этого полицейским удалось установить личности двух участников преступной схемы - 25-летней москвички Юлии Исаевой, а также ее ровесника, жителя подмосковной Балашихи Александра Порхунова, создавшего интернет-магазины на площадке Hydra. Через эти магазины происходил сбыт фальшивых денег, которым, по версии следствия, занималась Исаева.

Оптовые партии (от 500 тыс. руб.) уходили за 10–15% номинала. Небольшие партии — от 10 тыс. до 150 тыс. руб. пользовались наибольшим спросом в регионах, и у фальшивомонетчиков их можно было купить за 30% номинала.

Покупатель расплачивался криптовалютой через обезличенный кошелек на интернет-ресурсе Hydra. После этого из Москвы по поддельным паспортам через транспортную компанию сообщникам отправлялись поддельные деньги. Пособники делали закладки в тайники, обычно в безлюдной лесопарковой зоне и сообщали координаты покупателям, которые поддерживали связь с продавцом только через Hydra.