Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 04:30Заразились
на 07.04В России 7 497+1 154В мире 1 345 048+72 933

В РФ пресекли крупный канал сбыта поддельных денег высокого качества

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Полиция обезвредила организацию фальшивомонетчиков, успевших в Нижнем Новгороде напечатать и запустить в оборот около 1 млрд рублей, пишет газета "Коммерсантъ". Купюры номиналом 5 тысяч, 2 тысячи и 1 тысяча рублей были очень высокого качества, в магазинах далеко не каждый детектор мог выявить подделку.

Преступная группа существовала около года и за это время успела провернуть более 3 тыс. сделок по сбыту поддельных денег. В настоящее время все задержанные участники преступной схемы арестованы.

Весной этого года полиция установила организаторов подпольного бизнеса и производителей фальшивых денег. Ими оказались трое жителей Нижегородской области Олег Ефимов, Иван Аферов и Андрей Скворцов. У них изъяли два комплекта печатного оборудования для производства фальшивых денег очень высокого качества, цветные лазерные принтеры, ноутбуки, ламинатор, макеты купюр, нити для вклеивания в купюры и заготовки изображений гербов.

В 2019 году полиция Татарстана, где были обнаружены первые поддельные деньги, возбудила дело по части 3 статьи 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). На днях фальшивомонетчикам предъявили более тяжкое обвинение - организация преступного сообщества или участие в нем (часть 1 и ч. 2 статьи 210 УК РФ). Уголовное дело планируется передать в следственный департамент МВД.

Все участники организации были законспирированы и общались только через периодически блокируемые Роскомнадзором "зеркала" сайта Hydra, на который заходили через браузер Tor. Таким образом, было невозможно определить IP-адреса. Друг друга подельники знали только заочно по никам.

Сотрудники ГУЭБиПК, их коллеги из Татарстана и других региональных подразделений смогли выйти на организаторов подпольного бизнеса через нескольких рядовых сбытчиков. После этого полицейским удалось установить личности двух участников преступной схемы - 25-летней москвички Юлии Исаевой, а также ее ровесника, жителя подмосковной Балашихи Александра Порхунова, создавшего интернет-магазины на площадке Hydra. Через эти магазины происходил сбыт фальшивых денег, которым, по версии следствия, занималась Исаева.

Оптовые партии (от 500 тыс. руб.) уходили за 10–15% номинала. Небольшие партии — от 10 тыс. до 150 тыс. руб. пользовались наибольшим спросом в регионах, и у фальшивомонетчиков их можно было купить за 30% номинала.

Покупатель расплачивался криптовалютой через обезличенный кошелек на интернет-ресурсе Hydra. После этого из Москвы по поддельным паспортам через транспортную компанию сообщникам отправлялись поддельные деньги. Пособники делали закладки в тайники, обычно в безлюдной лесопарковой зоне и сообщали координаты покупателям, которые поддерживали связь с продавцом только через Hydra.

МВД Татарстан Нижний Новгород

Новости

Каждый пятый россиянин решил не доверять информации о коронавирусе

В Х5 допустили сохранение части сотрудников на удаленке и после пандемии

Получивший административный протокол экс-глава Севастополя счел, что в аэропорту "перегнули палку"

В Москве раскрыли группу мошенников, похитивших с карт более 25 млн руб.

Минсельхоз проверит жалобу экспортеров подсолнечника на бумажную волокиту

Минсельхоз проверит жалобу экспортеров подсолнечника на бумажную волокиту

Иностранцам предложили давать гражданство РФ без отказа от имеющегося

Иностранцам предложили давать гражданство РФ без отказа от имеющегося

"Роскосмос" осудил планы Трампа по освоению Луны

"Роскосмос" осудил планы Трампа по освоению Луны

X5 Retail Group заявила о дефиците масок в России

Суточный прирост заболевших COVID-19 в России впервые превысил 1 тыс. человек

Суточный прирост заболевших COVID-19 в России впервые превысил 1 тыс. человек

В РФ провели почти 800 тысяч тестов на COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');