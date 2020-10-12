Читинца заподозрили в покупке машины за 14 фальшивых купюр

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Читинца задержали по подозрению в сбыте поддельных пятитысячных купюр, которые он купил через интернет. Как сообщило "МВД Медиа" со ссылкой на ГУ МВД по Забайкалью, его оставили на свободе под подпиской о невыезде.

Полиция установила, что 24-летний читинец купил через интернет 25 фальшивых банкнот номиналом 5 тысяч рублей.

14 таких купюр он отдал при покупке подержанного автомобиля. Продавец узнал, что получил фальшивки, и потребовал у покупателя вернуть машину. Подозреваемый машину вернул, отметили в МВД.

Подозреваемого после этого задержали, и у него в автомобиле нашли еще одну фальшивую купюру в 5 тысяч рублей. Эксперт-криминалист установил, что эта банкнота и те, которые он отдал при покупке автомобиля, созданы методом перфорации и не являются билетами Банка России.

Впоследствии полицейские нашли еще десять таких купюр, которые подозреваемый успел сбыть.

Задержанному вменили ч. 1 статьи 186 УК ("Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг").