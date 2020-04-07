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В Москве раскрыли группу мошенников, похитивших с карт более 25 млн руб.

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Москве задержали подозреваемых в краже более 25 млн рублей с банковских карт.

Как сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк, по имеющейся информации, фигуранты звонили на сотовые телефоны граждан, представляясь сотрудниками службы безопасности банков. Сообщали, что по карте клиента проводится подозрительный платеж на крупную сумму и его необходимо остановить, переместив деньги на резервный счет.

Если клиент банка осуществлял эту операцию, с его карты списывались все деньги. Большую часть похищенных сумм злоумышленники вкладывали в криптовалюту.

Следственной частью Следственного управления УВД по ЮЗАО Главного управления МВД России по Москве возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража).

Подозреваемые задержаны, в результате обысков у них изъяты банковские карты, более 25 миллионов рублей, компьютерная техника, мобильные телефоны, огнестрельное оружие и документы. Злоумышленники арестованы.

Москва МВД

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