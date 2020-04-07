Большинство новых заболевших COVID-19 в Брянской области оказались местными евангелистами

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Еще 80 случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки в восьми регионах Центральной России.

По данным оперативного штаба на утро 7 апреля, на 32 выросло число инфицированных за минувшие сутки в Брянской области и составляет 56. Большая часть заразившихся - это прихожане церкви христиан веры евангельской "Пробуждение" и люди, контактировавшие с ними.

Новые заболевшие находятся под наблюдением в изолированном корпусе Брянской областной больницы №1.

При этом глава региона Александр Богомаз, которого цитирует "Российская газета", сообщил, что число инфицированных может вырасти, так как власти ждут данных по анализам еще нескольких десятков человек.

Пресс-секретарь губернатора Юлия Старовойтова уточнила, что несколько прихожан совершили паломническую поездку в Испанию, а вернувшись и не предупредив об этом, приняли участие в религиозном собрании.