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Владельцы детских лагерей попросили помощи из-за резкого падения спроса на их услуги

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Спрос на отдых в детских оздоровительных лагерях упал до нуля из-за эпидемии коронавируса, их владельцы просят помощи у государства, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Запрет на деятельность организаций детского отдыха и оздоровления всех форм собственности до 1 июня привел к срыву подготовки и проведению детской летней оздоровительной кампании 2020 года. Спрос на отдых упал до нуля, в итоге детские лагеря лишились годового бюджета. Несмотря на это, организации продолжают вести хозяйственную деятельность, оплачивать коммунальные услуги, аренду земли, охрану объектов, и готовить лагеря к приему детей", - рассказали в пресс-службе.

Экономический кризис

Как отметили в РСТ, более 700 стационарных комплексов детских лагерей по всей России находятся в собственности или аренде субъектов малого предпринимательства или автономных некоммерческих организаций. Остановка деятельности приведет к их банкротству.

"Межрегиональная общественная организация "Содействие детскому отдыху" обратилась к президенту с просьбой оказать помощь детским оздоровительным лагерям. Это позволит не потерять инфраструктуру стоимостью в миллиарды рублей, а также более 200 тысяч специалистов", - сообщили в пресс-службе.

Среди предложенных мер - мораторий на 12 месяцев на любые действия судов и кредиторов в отношении стационарных детских лагерей (банкротство, арест и изъятие собственности и имущества и другие). Банкам следует оперативно перезаключить имеющиеся договоры с предоставлением отсрочки по всем платежам на 12 месяцев, уменьшить процентную ставку и увеличить сроки кредитов на 7-10 лет.

Поставщики коммунальных услуг могли бы ввести каникулы на оплату текущих платежей с марта 2020 на 12 месяцев, следует изыскать возможность компенсировать коммунальные платежи из бюджета. Тарифную политику на водные и энергоресурсы нужно пересмотреть и приравнять стационарные детские лагеря к социальным потребителям (население, школы, больницы).

Предлагается также изыскать возможности выплатить зарплаты постоянным сотрудникам за счет бюджета в период действия запрета на их вид деятельности.

Обязательства на предоставление услуг отдыха детей на 2020-2021 годы при этом сохраняются. Также имеет смысл рассмотреть возможность закупки путевок на лето 2021 года в течение третьего квартала 2020 года.

РСТ

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