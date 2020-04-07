Экс-сенатору Арашукову предъявили обвинение в окончательной редакции

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Бывшему члену Совета Федерации от Карачаево-Черкесской республики Рауфу Арашукову, задержанному в прошлом году, предъявили обвинение в окончательной редакции, сообщила "Интерфаксу" его адвокат Анна Ставицкая.

Изначально бывшему сенатору было предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, которое организовал его отец (ч. 3 ст. 210 УК РФ), двух эпизодах организации убийств (ч. 3 ст. 33 - п."ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).

В окончательной редакции, пояснила адвокат, к обвинению экс-сенатора добавились два эпизода превышения должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и ложный донос (ч. 2 ст. 306 УК РФ).

По версии следствия, Арашуков организовал убийства заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" КЧР Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, а также избиение свидетеля убийства Жукова.

Также, согласно окончательному обвинению, экс-сенатор влиял на бывшего первого замруководителя управления Следственного комитета по КЧР Казбека Булатова и начальника республиканского центра противодействия экстремизму МВД Тимура Бетуганова (арестованы в 2019 году), чтобы скрыть свои преступления.

Кроме того, в окончательной редакции экс-сенатору вменен ложный донос о пытках сотрудниками правоохранительных органов экс-директора филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Гузера Хашукаева, в настоящее время проходящего по делу Арашуков как участник ОПС его отца.

"Интересный ход следствия"

"Из интересного, на взгляд защиты, это ход следствия, чтобы присоединить Рауфа Арашукова к преступному сообществу. Следствие считает, что его отец организовал преступное сообщество исключительно для хищения газа, однако, видимо, как они ни пытались, самого Рауфа к хищению привлечь не получилось. Поэтому теперь они говорят, что отец Рауфа создал преступное сообщество и включил в него сына в 2008 году, чтобы он убивал людей, которые, с точки зрения сообщества, могли помешать его функционированию", - отметила адвокат Ставицкая в разговоре с "Интерфаксом".

По ее словам, таким образом следствие полностью изменило и "упростило" предполагаемый мотив убийств, вмененных Арашукову. "Раньше следствие говорило, что Рауф Араушков якобы убил Жукова из-за аудиозаписи, которую тот сделал во время разговора с ним, а Шебзухова - из-за того, что он (Арашуков - ИФ) хотел занять должность председателя правительства республики, но узнал, что ее займет Шебзухов. Теперь, по версии следствия, они были убиты, потому что якобы каким-то образом мешали деятельности преступного сообщества", - уточнила адвокат.

Предъявление обвинения в окончательной редакции означает, что следствие собрало достаточные, по его мнению, доказательства причастности обвиняемого ко вмененным преступлениям. Вместе с тем, пояснила адвокат Ставицкая, когда следствие планирует объявить Рауфу Арашукову об окончании следственных действий и начать ознакомление защиты с материалами расследования - пока неизвестно в связи распространением коронавируса.

Дело Арашуковых

Рауф Арашуков был задержан в январе 2019 года после того, как Совет Федерации одобрил снятие с тогда еще действующего сенатора неприкосновенности.

Тогда же следствие задержало отца сенатора - на тот момент советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова, которого обвинили в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) для махинаций с природным газом, похищенного, как считает следствие, за несколько лет более чем на 30 млрд рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Всего по делу Арашуковых следствие привлекло к делу в качестве обвиняемых более 25 человек, которым инкриминируется участие в ОПС и хищения. Часть фигурантов находится в розыске.

Арашуковы не признают вину. Рауф Арашуков заявлял, что считает свое преследование "политическим заказом". Инициаторами "заказа" экс-сенатор называл одного из своих предшественников на посту сенатора от КЧР Вячеслава Дерева и бывшего министра внутренних дел республики Казимира Боташева.