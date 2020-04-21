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Бывшего сенатора Арашукова оставили в СИЗО до конца июля

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд по ходатайству следствия еще на три месяца - до 24 июля - оставил под стражей бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесской республики Рауфа Арашукова, обвиняемого в участии в преступном сообществе отца и убийствах. О продлении ареста сообщили в пресс-службе Мосгорсуда во вторник.

На тот же срок арест продлен отцу экс-сенатора - бывшему советнику генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Раулю Арашукову.

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В апреле Арашуковым, задержанным в январе 2019 года, было предъявлено обвинение в окончательное редакции, после чего они вместе с адвокатами приступили к ознакомлению с материалами расследования.

Рауфу Арашукову вменяется участие в преступном сообществе (ОПС), созданном его отцом, два убийства, давление на свидетеля, превышение должностных полномочий и ложный донос, Раулю Арашукову - создание ОПС, убийства и несколько эпизодов растраты.

Всего по делу Арашуковых следствие привлекло к делу в качестве обвиняемых более 25 человек. Часть фигурантов находится в розыске.

Арашуковы не признают вину. Рауф Арашуков заявлял, что считает свое преследование "политическим заказом". Инициаторами "заказа" экс-сенатор называл одного из своих предшественников на посту сенатора от КЧР Вячеслава Дерева и бывшего министра внутренних дел республики Казимира Боташева.

Рауф Арашуков

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