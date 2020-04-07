Что произошло за день: вторник, 7 апреля

Российский паспорт без отказа от прежнего, захват Луны и вирусологи в стране вирусологов

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Суточный прирост заболевших COVID-19 в России впервые превысил 1 тыс. человек. В стране уже 7497 заразившихся в 81 регионе. В столице 5181 инфицированный, но 1700 из них лечатся на дому. Еще 36 тыс. жителей столицы получили постановления об обязательной самоизоляции (это прибывшие из неблагополучных стран, их контакты и контакты заболевших коронавирусом).

- Владимир Путин спросил ученых, когда можно будет начать снимать запреты по COVID-19. Президент заметил, что все в стране считают себя вирусологами, но он хотел бы услышать экспертов. По мнению специалистов, эффект от ограничительных мер можно будет оценивать через неделю. Тогда же станет ясно, можно ли сократить количество нерабочих дней. Президент констатировал, что ситуация с коронавирусом в РФ непростая, но совсем не безнадежная. В свою очередь глава ФМБА Вероника Скворцова предположила, что "плато инфекции" можно ждать через 10-14 дней.

- "Роскосмос" осудил планы США по освоению Луны. Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на спутнике Земли и других небесных телах. В Кремле решили изучить юридическую сторону вопроса.

- Дума рассмотрит инициативу давать иностранцам гражданство РФ без отказа от имеющегося. Законопроект также предлагает освободить некоторых соискателей от необходимости соблюдать пятилетний "ценз оседлости" в РФ, а также от обязанности иметь законный источник средств к существованию.

- В РФ пресекли крупный канал сбыта поддельных денег высокого качества. Как рассказал "Коммерсантъ", фальшивомонетчики успели напечатать и запустить в оборот около 1 млрд рублей. Сообщники общались только через периодически блокируемые Роскомнадзором "зеркала" сайта Hydra и друг друга знали только заочно по никам.