В Москве выдано более 36 тысяч постановлений об обязательной самоизоляции

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Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Более 36 тысяч постановлений об обязательной самоизоляции выдано в столице, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роспотребнадзора по Москве.

Там пояснили, что постановления выдаются гражданам, прибывшим из неблагополучных стран, лицам, находившихся с ними в контакте, а также лицам, находившимся в контакте с заболевшими коронавирусом.

По данным на 5 апреля, была выдана 21 тыс. постановлений.

Как подчеркнули в ведомстве, установлен контроль за соблюдением режима изоляции и карантина с привлечением органов внутренних дел.

В случае нарушения режима изоляции и карантина нарушителей могут привлечь к административной ответственности.