Путин назвал ситуацию с COVID-19 в России сложной, но не безнадежной

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Ситуация с коронавирусом в РФ непростая, но совсем не безнадежная, считает президент России Владимир Путин.

В ходе совещания с медицинскими экспертами по ситуации с COVID-19 он поблагодарил вирусологов и медиков за их рекомендации для органов власти, которыми те руководствуются при принятии решений.

"И чтобы мы могли все вместе давать соответствующие рекомендации нашим гражданам в этой непростой, но совершенно не безнадежной ситуации", - сказал он в ходе совещания с медицинскими экспертами по ситуации с коронавирусом.

Президент убежден, что страна пройдет этот непростой этап с минимальными потерями, есои действовать грамотно, организованно и дисциплинированно.

По данным на утро 7 апреля, за последние сутки в России зафиксировано еще 1154 новых случая заражения коронавирусом. Всего в стране было выявлено 7497 инфицированных, скончались 58 заболевших