Первый случай гибели пациента с COVID-19 зарегистрирован на Ставрополье

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Один из пациентов с коронавирусной инфекцией скончался в Ставропольском крае, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в видеообращении на своей странице в инстаграм.

Он отметил, что "женщина обратилась к врачу только, когда у нее уже были явно выраженные симптомы". Ей было 53 года.

"Состояние пациентки было осложнено сопутствующим заболеванием сердечно-сосудистой системы. Врачи сделали все, что могли, но, к сожалению, спасти ее не удалось. Глубокие соболезнования ее родным", - добавил губернатор.

Владимиров уточнил, что проверен круг контактов, близких людей погибшей, "подозрений на коронавирус нет". Наблюдение продолжается.

В Ставропольском крае 39 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, шесть из них выздоровели.