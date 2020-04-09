В Госдуме заинтересовались дивидендами субсидируемого "Ростсельмаша"

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Совет Госдумы на заседании в четверг обсудил вопрос выплаты дивидендов предприятиями, которые получают поддержку от государства, в частности, речь шла о компании "Ростсельмаш", сообщила в своем телеграм-канале помощник спикера Анастасия Кашеварова.

"Сегодня на совете Государственной Думы внезапно была поднята очень важная тема. Компании, которые постоянно просят, и что важно, получают поддержку от государства, выплачивают себе огромные дивиденды. В частности, вопрос касался "Ростсельмаша", в 2020 году акционерам компании будут выплачены дивиденды в размере 2,7 млрд рублей", - написала помощник спикера.

"Все бы ничего, но на совете депутаты обратили внимание, что государство ежегодно оказывает поддержку предприятию. В 2019 году "Ростсельмаш" получил почти 6 млрд рублей субсидий", - добавила она.

По ее словам, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции Госдумы разобраться в этом вопросе.

Цифра в 2,7 млрд рублей, которую обсуждали депутаты - это сумма дивидендов "Ростсельмаша" за 3, 6 и 9 месяцев 2019 года и финальных выплат за прошлый год, которые еще не произведены.

"Ростсельмаш" выпускает более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования и др. Группа находится под контролем Константина Бабкина и его бизнес-партнеров Юрия Рязанова и Дмитрия Удраса.