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Для сельских медиков закупят 8 тысяч автомобилей

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Для медицинских работников и медучреждений, находящихся в сельской местности, будет закуплено около 8 тысяч автомобилей, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

"Для медиков в сельской местности и расположенных там подразделений медицинских организаций закупим необходимый транспорт. Это не менее 8 тысяч машин для фельдшеров, ФАПов и врачей общей практики, чтобы не оставить без медицинского наблюдения граждан, которые проживают в сельской местности", - сказал Мишустин в пятницу на совещании в правительстве РФ по экономическим вопросам.

Михаил Мишустин

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