Вылетевший в Москву лайнер вернулся в Екатеринбург из-за задымления в кабине

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Пассажирский лайнер после вылета из Екатеринбурга в Москву вернулся в аэропорт вылета и совершил экстренную посадку из-за технических проблем, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Самолет Airbus вылетел из аэропорта Екатеринбурга в Москву ("Домодедово"). Однако через несколько минут командир доложил о задымлении в кабине и запросил экстренный возврат на аэродром вылета", - сказал источник.

Самолет уже совершил экстренную посадку в аэропорту Екатеринбурга. По предварительным данным, никто не пострадал.