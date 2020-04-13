ГИБДД скорректировала порядок сдачи экзамена на права из-за коронавируса

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Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - ГИБДД сообщает о корректировке графика сдачи экзамена на права, порядка замены водительских удостоверений, а также оформления административных протоколов в связи с распространением коронавируса.

"Из-за прекращения деятельности автошкол, экзамены на право управления транспортными средствами проводятся по скорректированным графикам небольшими группами, а заменить водительское удостоверение можно по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг", - сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

Рассмотрение дел об административных правонарушениях и вынесение решений по ним производится преимущественно на месте его совершения, добавили там. Таким образом, подчеркнули в ГИБДД, минимизируется число участников дорожного движения в подразделениях Госавтоинспекции.

В ситуациях, когда рассмотрение дел не входит в компетенцию сотрудника, назначается конкретная дата и время явки в подразделение ГИБДД.

В ведомстве также рассказали, что особое внимание сейчас, с учетом ситуации с коронавирусом, сотрудники ГИБДД уделяют дезинфекции. "Тщательно обрабатываются служебные помещения, стационарные посты ДПС и патрульные автомобили. Сотрудники работают в масках и перчатках, соблюдая рекомендованную дистанцию", - заявили в Госавтоинспекции.