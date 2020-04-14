Жительница Курганской области оштрафована на 30 тыс. рублей за фейк о COVID-19

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Катайский районный суд Курганской области оштрафовал местную жительницу за распространение фейковой новости на тему о COVID-19, сообщает во вторник пресс-служба регионального УМВД.

По данным ведомства, гражданка признана виновной по ч.9 ст.13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации) и оштрафована на 30 тыс. рублей.

Установлено, что в соцсетях она опубликовала фейковую новость о том, что в Кургане умерла женщина от коронавируса, а также сообщила, что останавливается движение поездов и полиция не выпускает жителей из дома.

Ранее сообщалось, что на 30 тыс. рублей за распространение фейков о коронавирусе уже были оштрафованы двое жителей Кургана.