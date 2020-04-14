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Систему пропусков для контроля за перемещением граждан введут в Коми из-за коронавируса

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Власти Коми введут в регионе систему автоматизированных пропусков, предварительно протестировав ее на крупном промышленном предприятии, сообщил врио главы республики Владимир Уйба в видеообращении к жителям региона во вторник.

Хроника коронавируса. Апрель.

"Чтобы мы сразу не внесли какую-то неясность и вам был понятен порядок, мы введем на одном крупном промышленном предприятии эту систему. Отработаем ее и после того, как мы ее отработаем, запустим по всей республике", - сказал Уйба.

Он добавил, что без такой системы "останавливать и предъявлять какие-то требования неправильно, потому что человек может действительно передвигаться по служебной надобности".

Уйба отметил, что на 14 апреля в Коми подтверждено 305 случаев COVID-19. По его словам, со вторника диагнозы COVID-19 в Коми будут окончательно подтверждаться региональным управлением Роспотребнадзора - лаборатория ведомства получила статус "референс".

Коми коронавирус

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