Песков отметил недостаток дисциплины у москвичей

Делать выводы о работе чиновников и полиции в первый же день пропускного режима нельзя, считает он

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Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Власти Москвы были вынуждены ввести пропуска на поездки по городу из-за недисциплинированности москвичей и гостей столицы, объяснил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Делать какие-то выводы и спешить с выводами на основе первого утра, того, как эти пропуска заработали, мы считаем неправильным. Возможны ли трудности? Да, возможны. Опять же, проблема в недисциплинированности. Оно наладится, и мы надеемся, что эффективно сработает", - добавил он.

Электронные пропуска для поездок в личном и общественном транспорте заработали в столице с 15 апреля. Утром из-за проверок автомобилей при въездах в город образовались пробки. Также на входах в метро образовались толпы пассажиров, которые ждали, пока у каждого проверят пропуск.

Пресс-секретарь напомнил, что система здравоохранения Москвы испытывает большую нагрузку и, чтобы снизить приток зараженных власти были вынуждены ограничить передвижение людей по городу и ввести пропуска, поскольку "москвичи и гости столицы в эти дни, не столько желанные, не проявили должной дисциплинированности по соблюдению режима самоизоляции".

Целью пропускного режима он назвал обеспечение самоизоляции, которая "позволит выйти сначала на плато, потом - перейти к периоду спада эпидемиологической угрозы".

Пока, по его мнению, оценивать действия московских властей рано: "Ну, конечно. Первое утро. Ну, естественно: гигантский город, это не может быть совсем гладко. И здесь мы все, наоборот, должны стремиться к тому, чтобы помочь работе этой системы. Это в наших общих интересах".

Скопления пассажиров при входах в метро он назвал опасным и нежелательным явлением и заверил, что городская администрация старается это предотвратить.

Утро 15 апреля. На фото станции метро: "Авиамоторная", "Дубровка" и "Преображенская площадь" pic.twitter.com/TFYhx4ykzi — Соседка (@SosedkaSVAO) April 15, 2020

Фотографии толп при входе в метро появились утром в среду в соцсетях. Люди были вынуждены ждать, пока полицейские проверяют у каждого наличие пропуска на проезд по городу.

Мэр Сергей Собянин назвал это очень критичным в ситуации эпидемии. Он написал в твиттере, что обсудил проблему с начальником ГУ МВД Москвы Олегом Барановым и попросил организовать проверки так, чтобы они не приводили к массовым скоплениям людей. Мэр также пообещал, что чиновники подумают над автоматизацией проверки.

В столичном главке МВД предупредили, что на входах в метро возможны затруднения из-за начавшейся проверки пропусков. Там призвали москвичей пораньше выходить, напомнили, что надо соблюдать дистанцию с другими пассажирами и попросили отнестись ко всему с пониманием.

В Москве огромные очереди на входе в метро - проверяют наличие пропусков. pic.twitter.com/QiOzV3cHxJ — Анфиса (@anfisa_a_n) April 15, 2020

Сотрудники полиции и ДПС проверяют пропуска у всех участников движения, а не только на въездах в Москву. В такси пропуск у пассажиров таксисты проверяют с помощью специального приложения, без наличия пропуска агрегатор не должен оформлять вызов. Водителям такси на поездки пропуск не нужен.