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Ученые подтвердили появление человека на севере Западной Сибири 90 тыс. лет назад

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты Института археологии и этнографии (ИАЭТ), Института геологии и минералогии имени Соболева (ИГМ) и Института ядерной физики имени Будкера (ИЯФ) подтвердили гипотезу о миграции палеолитического человека из Предуралья на территорию Нижней Оби и ее возможного заселения 90 тысяч лет назад, сообщает пресс-служба ИЯФ.

Полевые работы лета 2019 года в очередной раз подтвердили научное предположение специалистов - качественно собранная палеонтология, сбор находок и артефактов, анализ срезов говорят о том, что исследуемая территория в период палеолита была благоприятной для жизни человека рода homo.

Как отмечается в сообщении, ранее считалось, что север Оби, современная территория, расположенная севернее Ханты-Мансийска, 15-25 тыс. лет назад была покрыта ледником, а южная часть затапливалась ледниково-подпрудным озерным бассейном.

"Но находки мамонтов в районе так называемого Мансийского озера показали, что оледенения не было, а значит, здесь было место, в отличие от покрытой льдом Русской равнины, и все условия для расселения человека", - пояснил заведующий лабораторией геоинформационных технологий и дистанционного зондирования ИГМ Иван Зольников.

По словам специалиста, на территории севера Западной Сибири в исследуемый период была сухая и теплая тундростепная зона, где обитали представители мегафауны, в том числе мамонты.

"Попасть из Предуралья в низовья Оби палеолитический человек мог по сквозным долинам через Уральский хребет. С помощью цифровой модели рельефа мы выделили сквозные долины через Урал с плоскими широкими днищами, пригодными для длительных путешествий семейных групп палеолитических людей, включающих стариков и детей: три магистральных миграционных пути и шесть второстепенных", - отметил ученый.

Исследования проходят в рамках проекта "Геохронология и палеогеография долины Нижней Оби позднего плейстоцена в контексте ее заселения палеолитическим человеком" в рамках гранта Российского научного фонда.

Гипотезу подтверждают найденные артефакты, датированные почвы и плейстоценовая фауна.

Датировка почв и останков мегафауны, найденных в экспедиции, проводилась на уникальной научной установке "Ускорительный масс-спектрометр" ИЯФ.

"Открытие в том, что теперь есть серия датированных палеонтологических находок, благодаря которым мы можем увидеть динамику распространения мамонтовой фауны, более того, на отдельных бивнях с установленным возрастом мы встречаем и следы воздействия человека", - отмечает научный сотрудник ИАЭТ Антон Выборнов.

Как отмечают исследователи, хотя все эти находки и доказывают существование на данной территории палеолитического человека, они остаются вне контекста. Чтобы говорить о теории заселения Нижней Оби человеком, специалисты должны найти палеолитическую стоянку: очаг, разбросанные вокруг него инструменты, либо же утилизированный человеком скелет мамонта.

ИЯФ ИАЭТ Новосибирск

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