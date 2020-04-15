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Крупнейший в России парк птиц попросил о помощи в содержании питомцев

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Калужский парк птиц "Воробьи", самый крупный в России, не может содержать своих питомцев в условиях самоизоляции, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте парка.

"Парк существует на средства от продажи билетов и экскурсий, и основные доходы мы получаем весной и летом. К концу марта, когда был объявлен карантин, мы фактически исчерпали прошлогодние финансовые запасы. Нам буквально не на что кормить птиц и зверей", - говорится в сообщении.

Администрация парка через свой сайт обратилась с просьбой о помощи.

Парк птиц "Воробьи" был открыт в 2005 году. Сегодня на территории парка живет более 2500 животных и птиц.

Калужская область Воробьи

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